Саратов, , 17:42 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 11 августа провели 4 242 252 исследования на коронавирусную инфекцию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на COVID-19 обследовали 3 949 202 человека.

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Тестирование населения Саратовской области на новую коронавирусную инфекцию осуществляется на базе 24 лабораторий, в том числе в 17 медорганизациях, подведомственных облминздраву.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 64 человека, более 900 пациентов получают помощь врачей амбулаторно.

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