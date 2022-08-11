Нур-Султан, , 19:39 — REGNUM Договоренность между властями Казахстана и Турции об обмене разведывательной военной информацией несёт в себе угрозу как для России, так и для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 11 августа в своём телеграм-канале написал российский тюрколог Владимир Аватков.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что поскольку Турция является членом НАТО, то любые полученные от Казахстана данные турецкие военные обязательно передадут Великобритании и США, за что «британцы и американцы погладят по голове Анкару с её «двустульем».

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«Турция вышла за пределы экономики, образования и культуры, и шагнула в поле безопасности, что еще более опасно с точки зрения интересов России на постсоветском Востоке», — подчеркнул он.

Также политолог обратил внимание на то, что одновременное участие Казахстана в туркоцентричных и российских объединениях, давно вызывает вопросы.

«Например, как в дальнейшем смогут сочетаться интеграционные начинания Евразийского экономического союза и Организации тюркских государств?», — спросил Аватков.

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