Киев, 11 августа, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины реагирует нотой протеста на каждый обстрел с территории Белоруссии для фиксации участия республики в спецоперации России. Об этом заявил во время онлайн-брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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Также министр сообщил, что белорусские дипломаты эвакуировались из Киева в первые недели после начала спецоперации и с тех пор не возвращались. «Хотя юридически посольство продолжает работать», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на территорию Белоруссии.