Бразилиа, , 17:38 — REGNUM Бывший нападающий «Спартака» Педро Роша перешел в «Форталезу» на правах свободного агента. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Педро Роша Soccer.ru

По информации источника, соглашение «Форталезы» с 27-летним нападающим рассчитано до конца 2022 года с опцией продления еще на один год.

В 2022 году Педро Роша, выступая за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами во всех турнирах.

За «Спартак» Педро Роша выступал с 31 августа 2017 года после перехода из «Гремио» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 2 миллиона евро.