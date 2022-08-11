Баткен, Киргизия, , 17:38 — REGNUM Правительство России построит на юге Киргизии школу с русским языком обучения, которая сможет вместить 1224 ученика. Об этом стало известно в ходе встречи начальника управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета Радика Юлбаева с представителями мэрии города Баткена.

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«Ученики, которые окончат эту школу, получат российские аттестаты и получат возможность поступить в высшие учебные заведения России», — подчёркивают в муниципалитете.

Члены российской делегации ознакомились с местом, на котором в ближайшее время начнётся возведение нового учебного заведения. Киргизские власти выделили для этих целей участок площадью 2,6 гектара.

Специалисты из России отметили, что для строительства учебного комплекса, который будет состоять из самого здания школы, а также двух спортзалов, двух бассейнов и общежития для российских учителей, необходимо не менее 3 гектаров земли.

Также они попросили подвести к будущей строительной площадке электричество, воду и интернет.

Если эти вопросы удастся оперативно решить, то возведение школьного комплекса может начаться уже в 2022 году, а завершиться в 2023 году.