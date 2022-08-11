Москва, 11 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В дистанционном электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве в сентябре 2022 года будет ряд нововведений. Об этом 11 августа сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

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В числе ключевых изменений порядка дистанционного голосования называется отмена функции «отложенного решения», которая была у избирателей в 2021 году.

«В случае проблем с гаджетом, они могли повторно открыть свой бюллетень и переголосовать. На выборах 2022 года этой функции не будет», — сказано в сообщении.