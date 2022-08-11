Тюменцы помогают Краснодону восстанавливать мирную жизнь
Тюмень, 11 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Тюменская область помогает восстанавливать инфраструктуру и экономическую жизнь Краснодонского района (ЛНР). Об этом на пресс-конференции, посвященной 78-й годовщине образования региона, сообщил губернатор Александр Моор.
Из региона уже отправлено около более 200 тонн гуманитарной помощи Краснодону. За лето более 300 детей из из подшефной области отдохнули в тюменских загородных лагерях, для детей, потерявших отцов в ходе спецоперации, и тех, кто сражается, был оплачен отдых в Крыму. В школы Краснодонского района направлено около трёх тысяч художественной и учебной литературы из Тюменской области.
«В Краснодоне прекрасный музей «Молодой гвардии». Мы пообещали помочь в его развитии. Мы отправляем спортинвентарь в школы, народные костюмы в дома культуры — всё, чего там очень не хватает», — сообщил Александр Моор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского района ЛНР было подписано 5 июня 2022 года.