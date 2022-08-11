Тюмень, 11 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Тюменская область помогает восстанавливать инфраструктуру и экономическую жизнь Краснодонского района (ЛНР). Об этом на пресс-конференции, посвященной 78-й годовщине образования региона, сообщил губернатор Александр Моор.

Stealth 007 Символы ЛНР

Из региона уже отправлено около более 200 тонн гуманитарной помощи Краснодону. За лето более 300 детей из из подшефной области отдохнули в тюменских загородных лагерях, для детей, потерявших отцов в ходе спецоперации, и тех, кто сражается, был оплачен отдых в Крыму. В школы Краснодонского района направлено около трёх тысяч художественной и учебной литературы из Тюменской области.

«В Краснодоне прекрасный музей «Молодой гвардии». Мы пообещали помочь в его развитии. Мы отправляем спортинвентарь в школы, народные костюмы в дома культуры — всё, чего там очень не хватает», — сообщил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского района ЛНР было подписано 5 июня 2022 года.