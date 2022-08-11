Вашингтон, 11 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Федеральный судья, подписавший разрешение на обыск в резиденции экс-президента США Дональда Трампа, в 2008 году пожертвовал тысячи долларов на президентскую кампанию экс-президента Барака Обамы, сообщает 11 августа Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно федеральным документам, федеральный мировой судья из Флориды Брюс Рейнхарт выделил $1 тысячу на президентскую кампанию Обамы в 2008 году и еще $1 тысячу перевел в фонд победы Обамы.

Позднее, в 2016 году, Рейнхарт внес $500 в провалившуюся президентскую кампанию республиканца Джеба Буша.

Напомним, что проведенный в резиденции Дональда Трампа рейд вызвал бурную критику со стороны республиканцев. При этом ряд экспертов считает, что у ФБР не было оснований для проведения обыска с целью поиска неких секретных документов из Белого дома.