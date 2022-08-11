Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Политику Эстонии в решении закрыть границы для жителей России с шенгенской визой можно расценить как истерику. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, санкции уже не действуют, и в этих условиях они пытаются найти, придумать что-то новое. Хотя это не совсем новое, такое уже в нашей истории бывало», — заявил эксперт.

Рассуждая о том, как России стоит реагировать на такие действия Эстонии, Межевич заявил, что необходимо действовать очень спокойно.

«Это демонстрация поражения. Они проиграли. Если бы они победили, они бы наоборот приглашали к себе россиян. Смотрите, мы победили! Мы такие сильные! А вы проиграли», — комментирует профессор.

Как отметил эксперт, граница Эстонии закрылась для того, чтобы туристы из России не видели их безумные цены, счета за электроэнергию и лица от того, что зимой не будет газа.

“Истерика предшествует поражению. И мы с вами сейчас наблюдаем эту истерику», — подчеркнул Межевич.

Помимо Эстонии, такая риторика исходит также и от других стран. Напомним, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что жителей России нужно ограничить в возможности получить туристическую визу в Европу. Эту инициативу поддержали и в Финляндии.

«Я не думаю, что безумство лимитрофов будет поддержано всеми. Оно будет поддержано, ну может быть, ещё Румынией, но по большому счёту всё. Я сомневаюсь, что это поддержат Германия и Франция. Если же это произойдёт, то мы опять же должны будем сказать нашим гражданам, что мы железный занавес не опускаем. Железный занавес опустил Запад, потому что боится признать своё поражение», — заявил эксперт.

Он отметил, что в европейских странах не рады жителям России, поэтому делать там нечего. Межевич подчеркнул, что всё есть в России. К примеру, вместо западных спа-комплексов можно воспользоваться российскими, где будет хороший сервис и приветливый персонал.

«Снабжать их нашим сырьём, нашей продукцией, нашими товарами мы не будем. И покупать их товары мы не будем. Финская молочка — забыть и растереть. Если нам чего-то не хватит, мы докупим у наших белорусских друзей», — предложил профессор.

Европа сталкивается с газовым и экономическим кризисом. Всё чаще появляются новости о росте цен на товары и услуги. В такой ситуации действия западных политиков не укладываются в законы логики. Так, введение запретов на путешествия туристов из России лишает страны доходов в бюджет.

«Они не просто роют яму, они её практически вырыли. Они заканчивают этот производственный процесс. А что касается логики, вы правы, в этом логики нет. На сегодня восточная, да и западная Европа слово «логика» выбросила из своего языка и ведёт себя, как будто бы они победили», — заключил эксперт.