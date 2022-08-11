Саратов, 11 августа, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Заместителю председателя правительства Саратовской области Анатолию Строкову и руководителю регионального управления капитального строительства Владимиру Шевцову временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговоры. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

jarmoluk Строитель

«Оформление документации проектной, конкурсной требует предельной ответственности. От профессионализма профильных служб зависит реализация проектов, в том числе социально значимых, как например строительство противотуберкулезного диспансера», — цитирует пресс-служба врио губернатора.

В связи с некачественно подготовленной документацией Федеральная антимонопольная служба продлила конкурс на определение подрядчика — строительной компании.

«По данной ситуации принял решение объявить выговоры руководителям — Строкову, Шевцову. Нельзя терять время по реализации данного проекта», — заявил Бусаргин, поручив обеспечить организацию подготовительного этапа на объекте с использованием правовых механизмов.

ИА REGNUM напоминает, строительство многофункционального фтизиатрического центра в Саратовской области во время рабочей поездки в регион в начале сентября 2021 года одобрил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В мае 2022 года областное управления капитального строительства объявило аукцион на выполнение работ по строительству противотуберкулезного диспансера. Максимальная цена контракта составила 1,95 млрд рублей. Построить диспансер планировалось до конца 2024 года.

В начале июня врио губернатора региона отмечал, что объект еще не строится, и призывал начать возводить его в июле, сообщает «Взгляд-инфо».

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