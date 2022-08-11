Тайбэй, 11 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Вблизи Тайваня замечены шесть военных кораблей Китая и 21 самолёт, сообщает 11 августа оборонное ведомство острова в Тwitter.

Истребители Су-30

По данным тайваньских военных, китайские силы находились возле острова до 17:00 (время местное). Замечены один китайский бомбардировщик JH-7, шесть истребителей Су-30 и четыре J-11. Самолёты проследовали через рубеж Тайваньского пролива (срединную линию).

Тайваньская армия «следила за ситуацией» и задействовала в качестве мер реагирования самолёты, корабли. «На земле» в готовность приведены ракетные комплексы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 августа, власти Китая объявили, что будут и дальше следить за ситуацией в Тайваньском проливе после американского вмешательства во внутренние дела КНР.