Астрахань, , 17:32 — REGNUM Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело Магомеда Алханова о посягательстве в 2000 году на жизнь военнослужащих, участии в вооруженном мятеже, банде на территории Чеченской Республики и о побеге из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Шамиль Басаев в автобусе с заложниками Natalia Medvedeva

По версии следствия, Алханов в составе вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже и в феврале–марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих ВС РФ. 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Находясь под стражей, после перевода в 16 отделение стационарных судебно-психиатрических экспертиз Астраханской областной клинической психиатрической больницы для психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый через посредника в октябре 2021 года передал сотруднику УФСИН взятку в 4,3 тыс. рублей за совершение незаконных действий, подстрекал его к превышению должностных полномочий, обещая передать миллион рублей за помощь в побеге. Обвиняемый сбежал 26 октября 2021 года. Он был объявлен в федеральный розыск и задержан 3 ноября 2021 года.

Алханову предъявлено обвинение по статьям «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях», «Активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», «Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», «Дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей», «Подстрекательство должностного лица к превышению должностных полномочий» и «Побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении». Дело рассматривает Астраханский областной суд.

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