Минск, , 19:33 — REGNUM Бывшего белорусского оппозиционера Романа Протасевича 11 августа вызвали давать показания на процесс по делу о попытке государственного переворота в Белоруссии. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Задержанный оппозиционер Роман Протасевич после своего задержания даёт интервью литовскому телевидению из застенков белорусского КГБ Скриншот видео телеграм-канала «Kotsnews» от 21 июля 2021 года

Протасевич заявил, что был передаточным звеном между заговорщиками и штабом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Мне Дмитрий Щигельский сообщил, что есть вариант силового свержения власти в Белоруссии, и пригласил к участию в зум-конференции», — сказал Протасевич в суде.

На процессе Протасевич заявил, что Тихановская должна была стать лицом, которому бы дали присягу военные. Та выслушала, но идею восприняла настороженно, думая, что «будет много крови».

В то же время, если бы штаб Светланы Тихановской захотел участвовать в силовом сценарии, то перед ней стояло бы жесткое условие — участие в финансировании.

«У самого штаба Тихановской денег не было, поэтому я попробовал поговорить с владельцем фонда BYSOL Андреем Стрижаком. Но он сказал, что такие большие деньги найти не удастся. Он сказал, что только может помочь с эвакуацией семей военнослужащих», — заявил Протасевич.

Роман Протасевич — бывший редактор телеграм-канала NEXTA. Его задержали после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Афины-Вильнюс.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс по делу о заговоре с целью захвата власти в Минском областном суде начался 29 июля. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.