Минск, 11 августа 2022, 19:33 — REGNUM Бывшего белорусского оппозиционера Романа Протасевича 11 августа вызвали давать показания на процесс по делу о попытке государственного переворота в Белоруссии. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Задержанный оппозиционер Роман Протасевич после своего задержания даёт интервью литовскому телевидению из застенков белорусского КГБ
Задержанный оппозиционер Роман Протасевич после своего задержания даёт интервью литовскому телевидению из застенков белорусского КГБ
Скриншот видео телеграм-канала «Kotsnews» от 21 июля 2021 года

Протасевич заявил, что был передаточным звеном между заговорщиками и штабом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Мне Дмитрий Щигельский сообщил, что есть вариант силового свержения власти в Белоруссии, и пригласил к участию в зум-конференции», — сказал Протасевич в суде.

На процессе Протасевич заявил, что Тихановская должна была стать лицом, которому бы дали присягу военные. Та выслушала, но идею восприняла настороженно, думая, что «будет много крови».

В то же время, если бы штаб Светланы Тихановской захотел участвовать в силовом сценарии, то перед ней стояло бы жесткое условие — участие в финансировании.

«У самого штаба Тихановской денег не было, поэтому я попробовал поговорить с владельцем фонда BYSOL Андреем Стрижаком. Но он сказал, что такие большие деньги найти не удастся. Он сказал, что только может помочь с эвакуацией семей военнослужащих», — заявил Протасевич.

Роман Протасевич — бывший редактор телеграм-канала NEXTA. Его задержали после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Афины-Вильнюс.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс по делу о заговоре с целью захвата власти в Минском областном суде начался 29 июля. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: лидер партии БНФ Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.