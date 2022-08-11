Ульяновск, , 17:30 — REGNUM В Ульяновской области продолжают гореть леса и регистрируют новые травяные пожары. Об этом сообщают управление МЧС и минприроды.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным спасателей, 10 августа произошёл лесной пожар в Барышском районе. На его ликвидацию ушло три часа, в тушении участвовали 20 человек, привлечено восемь единиц техники.

«Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», — добавляют в минприроды.

Кроме того, произошло ещё два травяных пожара.

По данным министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области на 11 августа, с начала пожароопасного сезона ликвидировано 16 лесных пожаров общей площадью 23,59 гектара. В их тушении было задействовано 278 человек и 88 единиц техники.

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Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнём и не сжигать сухую траву и мусор, так как огонь может перекинуться на дома и лесные массивы. Напомним, что июне 2022 года был подписан закон об усилении административной ответственности за нарушение пожарной безопасности — в частности, для населения штрафы составят 15 — 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в условиях пожароопасного сезона в лесах запрещено разведение костров и использование открытого огня, сжигание порубочных остатков. Ранее ульяновские власти заявляли, что основная причина лесных пожаров — противопожарные нарушения со стороны жителей.

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