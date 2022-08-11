Екатеринбург, 11 августа, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали уроженку Киргизии, пытавшуюся продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей, передают киргизские СМИ.

Pxhere.com Ребенок

По имеющейся информации, женщина разместила объявление о продаже своего ребёнка в социальных сетях.

Предотвратить преступление полицейским помогли волонтёры из общественной организации «Альтернатива», которая занимается борьбой с торговлей людьми.

Активисты связались с уроженкой Киргизии под видом покупателей и договорились о встрече в одном из торговых центров для заключения противозаконной сделки. Женщина пришла на встречу с сыном и всеми документами на него.

В итоге полицейские задержали её после того, как она передала «покупателям» своего сына и расписку о получении 300 тысяч рублей.

Задержанная сообщила правоохранителям о том, что пошла на такой шаг, чтобы рассчитаться с долгами. Ещё одним поводом стало то, что её новый супруг испытывал постоянную неприязнь к её сыну от первого брака.

Мальчика передали в органы опеки. А в отношении его матери возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми». Теперь ей грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.