Бишкек, , 19:24 — REGNUM Пакистан пытается направить месть джихадистов за убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири на Туркестан. Об этом написал в своём телеграм-канале руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко 10 августа.

Террорист Sntat.ru

По словам эксперта, такие выводы можно сделать, глядя на распространяемый пакистанскими СМИ фейк о том, что ликвидировавший главаря террористов беспилотник якобы был запущен с американской авиабазы в Киргизии.

Серенко отметил, что несмотря на опровержение информационного вброса о причастности Киргизии к убийству аз-Завахири со стороны киргизского посольства в Пакистане, у афганских властей «остался осадок» от произошедшего.

«Видимо, именно на такое послевкусие и рассчитывают в Исламабаде, старясь перевести стрелки за содействие ЦРУ США в деле ликвидации аз-Завахири с Пакистана на одну из республик Средней Азии. Очевидно, надеясь, что и энергии мстителей будут направлены туда же», — подытожил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пакистанское издание Dawn сообщило о том, что военный БПЛА, ликвидировавший лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в столице Афганистана, якобы был запущен с американской авиабазы «Ганси» в Киргизии.

Киргизское диппредставительство в Пакистане выступило с опровержением этой информации, заявив о том, что Центр транзитных перевозок в международном аэропорту «Манас» (бывшая авиабаза США «Ганси» — Прим. ИА REGNUM) прекратил свою деятельность ещё в 2014 году.

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