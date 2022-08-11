Ярославль, 11 августа 2022, 17:27 — REGNUM Сотрудникам аппарата мировых судей Ярославской области поднимут заработную плату. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.
Решение о грядущем повышении было озвучено на заседании Совета судей Ярославской области.
В Ярославской области работает 70 судебных участков, аппарат которых составляет 226 человек. 19 должностей на данный момент вакантны. С октября 2022 года заработная плата сотрудников аппарата вырастет на 5 тысяч рублей, дополнительно штат может вырасти на пять помощников мировых судей.