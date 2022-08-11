Ярославль, , 17:27 — REGNUM Сотрудникам аппарата мировых судей Ярославской области поднимут заработную плату. Об этом рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

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Решение о грядущем повышении было озвучено на заседании Совета судей Ярославской области.

«Председатель Совета судей Ярославской области Виктор Малахов отметил, что в условиях неизменно возрастающей нагрузки на мировых судей вопрос нехватки кадров в их аппаратах стоит очень остро. Среди причин неблагоприятной ситуации в кадровой сфере — низкий уровень зарплат и высокая служебная нагрузка», — рассказали о проблеме в пресс-службе Ярославского областного суда.

В Ярославской области работает 70 судебных участков, аппарат которых составляет 226 человек. 19 должностей на данный момент вакантны. С октября 2022 года заработная плата сотрудников аппарата вырастет на 5 тысяч рублей, дополнительно штат может вырасти на пять помощников мировых судей.