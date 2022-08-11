Астрахань, , 21:16 — REGNUM В Астрахани на производственных площадках объединенной судостроительной корпорации создали четыре блока бортовых секций весом 338 тонн для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22 220 типаЛК-60Я. Об этом сообщает интернет-канал Россия Астрахань.

Балтийский завод Bz.ru

На создание четырёх блоков судостроительным заводом «Лотос» ушло 3 месяца. Блоки будут погружены на этой неделе и отправят на Балтийский завод в город Санкт-Петербург, где ведётся строительство атомного ледокола «Чукотка». После погрузки четыре секции будут доставлены в течении 20 дней.

«Сотрудники «Лотоса» осуществляют погрузку в цехе. Чтобы баржа попала в цехи, используется слип-система, которая позволяет баржу поднять из воды и переместить в цех. После этого идёт погрузка, в данном случае четырёх секций. Потом баржа-буксирный состав с частью груза перемещается на вторую площадку — это Красные Баррикады», — отметил Сергей Савин, руководитель проекта по перевозке груза ООО «ОКБ Спецтяжпроект».

Отметим, что атомный ледокол «Чукотка» был заложен на Балтийском заводе 16 декабря 2020 года. Ледоколы серии 22 220 являются частью программы «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года», которая направлена на развитие Севморпути и наращивания присутствия России в Арктике. Планируется, что строительство ледокола завершится в декабре 2026 года. Длина судна составит 172,7 метра. Ледокол будет оснащен двухреакторной ядерной энергетической установкой нового поколения «РИТМ-200», как и все ледоколы проекта 22 220, мощностью 60 МВт.

Напомним, 4 августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее план развития Северного морского пути до 2035 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года.

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