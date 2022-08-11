Кабул, , 17:27 — REGNUM Директор частной школы в Кабуле, в которой 11 августа прогремел взрыв, Рахимулла Хаккани погиб, сообщили в правительстве Афганистана, представленного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Взрыв. Афганистан U.S. Army

По словам Билала Карими, официального представителя нынешнего афганского правительства, «видный религиозный деятель Афганистана Рахимулла Хаккани погиб от рук беспощадного врага».

Также известно, что в результате взрыва в школе несколько человек получили ранения. Взрыв устроил террорист.

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