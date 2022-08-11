Кабул, 11 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Директор частной школы в Кабуле, в которой 11 августа прогремел взрыв, Рахимулла Хаккани погиб, сообщили в правительстве Афганистана, представленного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Army Взрыв. Афганистан

По словам Билала Карими, официального представителя нынешнего афганского правительства, «видный религиозный деятель Афганистана Рахимулла Хаккани погиб от рук беспощадного врага».

Также известно, что в результате взрыва в школе несколько человек получили ранения. Взрыв устроил террорист.