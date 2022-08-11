Бишкек, 11 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В столице Киргизии эвакуировали арендаторов и посетителей торгово-развлекательного центра «Asia Mall» из-за сообщения о взрывном устройстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 августа.

Vmenkov Бишкек

Причиной для этого послужило обнаружение гранаты под днищем автомобиля, которую обнаружили работники автомойки при торговом центре.

Место происшествия оцепили сотрудники милиции. Сапёры госкомитета нацбезопасности пытаются обезвредить взрывное устройство.