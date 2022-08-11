Нижний Новгород, 11 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области начнут выплачивать ежемесячные стипендии детям участников специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нижний Новгород

Предоставлять финансовую поддержку будут в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Стипендии будут начисляться, начиная с 1 сентября 2022 года.

На получение 10 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать учащиеся 10-х и 11-х классов нижегородских школ, а также студенты колледжей и вузов.