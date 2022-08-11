Ульяновск, , 17:22 — REGNUM В Ульяновске меняют условия бесплатного проезда в троллейбусах и трамваях для детей, который ранее распространялся на всех школьников. С нового учебного года эта льгота будет распространяться на детей из малообеспеченных семей, сообщается на сайте администрации областного центра.

Автобусы Иван Шилов © ИА REGNUM

Муниципальные чиновники отмечают, что с 1 сентября администрация города планирует организовать бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах для учащихся из малообеспеченных семей. Специальные карты для предъявления в электротранспорте детям будут выдавать в школах.

«При принятии решения о бесплатном проезде учащихся необходимо, прежде всего, учитывать критерий нуждаемости, оказывать адресную помощь», — приводится заявление исполняющей обязанности первого заместителя главы Ульяновска Инны Митрофановой .

Напомним, что в 2021 году все ульяновские школьники могли бесплатно ездить на электротранспорте: власти тогда поясняли, что это решение принято с учётом пандемии коронавируса. В 2022 году это решение изменили: бесплатный проезд отменили на время весенних и летних каникул. В летний период исключение было сделано для выпускников 9-х и 11-х классов, которым разрешили бесплатно ездить в электротранспорте в июне.

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Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Ульяновске начал курсировать новый автобусный маршрут, который связал посёлок Мостотряд с городом. Ранее в регионе стартовал пилотный проект «Тревожная кнопка», в рамках которого электротранспорт начали оснащать экстренной связью.

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