Белград, 11 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Условия для того, чтобы Сербия отказалась от соблюдения Брюссельского соглашения по Косово и Метохии, давно созрели. Такое мнение высказал 11 августа бывший вице-премьер Сербии и бывший глава Координационного центра по Косово и Метохии Небойша Чович в эфире телеканала РТС.

Bože pravde Сербия и Косово

Чович полагает, что от предстоящей встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти не надо ожидать особых прорывов. По его словам, Альбин Курти создает конфликтную ситуацию на севере края и «скупает время», не позволяя Сербии отказаться от Брюссельского соглашения.

«Давно уже были выполнены все условия для того, чтобы мы сказали — вы обманули, соглашения уже не действуют, мы возвращаем всю систему в начало», — рассказал сербский политик.

Чович добавил, что Курти пытается спровоцировать Сербию на вооруженный конфликт, надеясь, что за албанских сепаратистов заступится НАТО.

«Я не совсем уверен, что так и будет», — отметил Чович.

Напомним, что 18 августа в Брюсселе, в рамках диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, встретятся Александр Вучич и Альбин Курти. Встреча происходит на фоне нового обострения ситуации на севере Косово и Метохии, вызванного отказом Приштины признавать документы и автомобильные номера, выданные Республикой Сербия.