Бишкек, , 17:21 — REGNUM Спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» против директора авторской физико-математической школы-лицея №61 имени Якира Юрия Низовского. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета нацбезопасности.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По версии следствия, руководитель самого известного образовательного учреждения республики организовал коррупционную схему, позволявшая ему незаконно получать деньги от родителей за оказанную зачисление детей в первый класс школы и в детский садик при АФМШЛ.

При этом, как утверждают киргизские спецслужбы, Низовский оформил на своих близких родственников и доверенных людей более 35 единиц незаконно нажитого имущества — земельных участков, коттеджей, домов, квартир, магазинов и автомобилей, чья стоимость составляет порядка 150 млн сомов (111 млн рублей).

В ведомстве отмечают, что в ходе обыска личном кабинете, в квартире и на даче директора лицея обнаружены иностранная валюта в особо крупном размере, а также правоустанавливающие документы на вышеназванное имущество.

Юрия Низовского задержали и водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии. Однако впоследствии Первомайский районный суд киргизской столицы отпустил его под домашний арест.

Также стало известно о том, что изначально ему предъявили обвинение «Коррупции», но затем обвинение переквалифицировали, и теперь Низовский обвиняется в злоупотреблении должностным положением.