Бишкек, 11 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» против директора авторской физико-математической школы-лицея №61 имени Якира Юрия Низовского. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета нацбезопасности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По версии следствия, руководитель самого известного образовательного учреждения республики организовал коррупционную схему, позволявшая ему незаконно получать деньги от родителей за оказанную зачисление детей в первый класс школы и в детский садик при АФМШЛ.

При этом, как утверждают киргизские спецслужбы, Низовский оформил на своих близких родственников и доверенных людей более 35 единиц незаконно нажитого имущества — земельных участков, коттеджей, домов, квартир, магазинов и автомобилей, чья стоимость составляет порядка 150 млн сомов (111 млн рублей).

В ведомстве отмечают, что в ходе обыска личном кабинете, в квартире и на даче директора лицея обнаружены иностранная валюта в особо крупном размере, а также правоустанавливающие документы на вышеназванное имущество.

Юрия Низовского задержали и водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии. Однако впоследствии Первомайский районный суд киргизской столицы отпустил его под домашний арест.

Также стало известно о том, что изначально ему предъявили обвинение «Коррупции», но затем обвинение переквалифицировали, и теперь Низовский обвиняется в злоупотреблении должностным положением.