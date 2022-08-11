Тольятти, Самарская область, 11 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» планирует в 2023 году возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сегодня, 11 августа, сообщил глава компании Максим Соколов.

АвтоВАЗ Логотип компании АвтоВАЗ

По его словам, уже в следующем году «АвтоВАЗ» сможет возобновить производство автомобилей с системой ABS.

«Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных ABS, уже в следующем году», — рассказал Соколов.

Также он отметил, что уже с конца августа этого года на российский рынок будут поставляться модели Lada с подушками безопасности.

«С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности», — отметил он.