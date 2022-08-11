«АвтоВАЗ» в 2023 году возобновит производство автомобилей с ABS
Тольятти, Самарская область, 11 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» планирует в 2023 году возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сегодня, 11 августа, сообщил глава компании Максим Соколов.
АвтоВАЗ
Логотип компании АвтоВАЗ
По его словам, уже в следующем году «АвтоВАЗ» сможет возобновить производство автомобилей с системой ABS.
«Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных ABS, уже в следующем году», — рассказал Соколов.
Также он отметил, что уже с конца августа этого года на российский рынок будут поставляться модели Lada с подушками безопасности.
«С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности», — отметил он.