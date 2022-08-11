Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM За семь месяцев 2022 года Белоруссия резко нарастила объем поставок в Санкт-Петербург продукции сельского хозяйства, прежде всего молочной продукции, птицы и мяса. Об этом сообщил 11 августа после встречи с губернатором Северной столицы Александром Бегловым министр промышленности республики Петр Пархомчико.

Белоруссия нарастила объемы поставок продовольствия в Петербург gov. spb.ru

По его словам, между Петербургом и Белоруссией установлено «хорошее деловое взаимодействие». Кроме того, власти города и республики подписали дорожную карту на ближайшие пять лет.

«За последние шесть-семь месяцев Беларусь резко нарастила объем поставок в Петербург продукции сельского хозяйства, прежде всего молочной продукции, птицы и мяса», — сказал Пархомчико уточнив, что власти республики готовы увеличивать поставки и выполнить любой запрос города.

Как уточнили в пресс-службе администрации Петербурга, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере ЖКХ — поставки коммунальной техники для зимней уборки дворов и содержания дорог, а также использование при капитальном ремонте домов белорусских лифтов.

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