Энергодар, Украина, , 17:12 — REGNUM Украинские войска вновь наносят удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили власти освобождённой части Запорожской области.

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Сообщается, что украинские силы с правого берега Днепра бьют по Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар на левом берегу Днепра. Удары наносятся с применением реактивных систем залпового огня и тяжёлой артиллерии.

Напомним, что украинский режим систематически обстреливает Запорожскую АЭС, создавая угрозу масштабной ядерной катастрофы. Россия потребовала от международного сообщества и международных структур осуждения действий украинской стороны и оказания давления на Киев, чтобы он прекратил обстрелы Запорожской АЭС.

Планируется, что Запорожскую АЭС в скором времени посетит делегация МАГАТЭ.