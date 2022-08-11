Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал обязать граждан России, желающих отдохнуть за границей в странах Европы, платить специальный налог на путешествие в пользу Украины.

Майкл Макфол (сс) Rod Searcey. securityconference.de

«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен платить налог или дополнительный сбор. Средства, собранные от этих специальных налогов или сборов, должны быть переданы в Фонд восстановления Украины», — написал он 11 августа в своём микроблоге в Twitter.

«Никто не заставляет этих русских туристов платить этот сбор. Это их выбор — путешествовать по свободной Европе. Если они хотят, они могут отдыхать в Белоруссии», — написал американский дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что власти Эстонии планируют закрыть границу для граждан России, имеющих шенгенские визы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония решила закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами