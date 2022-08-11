Вена, , 17:05 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей — до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 11 августа докладе организации.

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Отмечается, что прогноз, который был представлен ОПЕК в прошлом месяце, понижен «с учетом некоторых региональных пересмотров».

Исходя из последней оценки организации, в целом за 2022 год мировой спрос на нефть составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз на 2023 год сохранён на прежнем уровне: ОПЕК ожидает роста спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в среднем на 2023 год мировой спрос на нефть составит 102,72 миллиона баррелей в сутки.