Тюмень, , 17:05 — REGNUM Тюменский город Тобольск становится точкой притяжения туристов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 11 августа.

Софийский собор и Гостиный двор Тобольского кремля Ngs.ru

«Это реально туристический город: ходят группы гостей с экскурсоводами по Тобольскому кремлю, в кафе много народу, большая программа вечерних активностей, начиная от дискотеки и заканчивая просмотрами кинофильмов. Еще многое нужно будет сделать в части восстановления памятников архитектуры, но уже сегодня видно, что Тобольск интересен и жителям Тюмени, и гостям из других городов России», — считает тюменский губернатор.

Всероссийскую известность обрели и тюменские термальные источники. На территории в данном направлении работают 20 санаториев и баз — на любой вкус и кошелёк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале назвала пять вещей которые, на её взгляд, обязательно нужно сделать в Тобольске. В 2021 году туристический поток в Тюменскую область достиг рекордных трёх миллионов человек.

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