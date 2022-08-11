Тюмень, 11 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Тюменский город Тобольск становится точкой притяжения туристов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 11 августа.

Ngs.ru Софийский собор и Гостиный двор Тобольского кремля

«Это реально туристический город: ходят группы гостей с экскурсоводами по Тобольскому кремлю, в кафе много народу, большая программа вечерних активностей, начиная от дискотеки и заканчивая просмотрами кинофильмов. Еще многое нужно будет сделать в части восстановления памятников архитектуры, но уже сегодня видно, что Тобольск интересен и жителям Тюмени, и гостям из других городов России», — считает тюменский губернатор.

Всероссийскую известность обрели и тюменские термальные источники. На территории в данном направлении работают 20 санаториев и баз — на любой вкус и кошелёк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале назвала пять вещей которые, на её взгляд, обязательно нужно сделать в Тобольске. В 2021 году туристический поток в Тюменскую область достиг рекордных трёх миллионов человек.