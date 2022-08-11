Тбилиси, 11 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Европейскую визовую «войну» против России Грузия не поддержит, сообщил 11 августа журналистам глава Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе

Глава города заявил, комментируя планы Европейского союза отменить шенгенские визы для граждан РФ, что «в Грузии не будет второго фронта».

Отметив, что Грузия не присоединится к санкциям против России, Каладзе сказал: «Мы приветствуем прибытие туристов».