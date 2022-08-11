Рязань, 11 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Трёхмесячного пациента отправили в Москву на лечение вертолётом санитарной авиации из Рязани, сообщает 11 августа пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

У мальчика произошло кровоизлияние в мозг, его будут лечить врачи Морозовской больницы. Вертолёт вылетел с территории Рязанской областной клинической больницы, до аэродрома Астафьево в Москве он долетел меньше, чем за час.

Ещё одним пациентов на борту стал десятилетний мальчик, который ранее поступил в детскую ОКБ с диагнозом «термический ожог пламенем обеих ног, лица, туловища». Подростка направили на лечение в детскую больницу имени Сперанского.

Сопровождает детей в воздухе детский реаниматолог, родители встретятся с ними в профильных лечебных учреждениях.