Тбилиси, , 19:07 — REGNUM Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что иностранные медицинские эксперты ждут разрешения министерства здравоохранения Грузии на въезд в страну, сообщает 11 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Эксперты прибудут после того, как получат разрешение от министерства здравоохранения, надеюсь, это будет через несколько дней. Им нужно провести экспертизу, затем отвезти результаты для проведения экспертных исследований и в течение нескольких дней отправить экспертное заключение. Его состояние здоровья является серьезным, что не позволяет ему отбывать наказание. Поэтому, по нашему мнению, мы должны как можно скорее обратиться в суд с просьбой отложить вынесение приговора», — сказал Хачапуридзе.

Напомним, что арестованный 1 октября 2021 года Михаил Саакашвили в настоящее время находится в частной тбилисской клинике, где проходит обследование.