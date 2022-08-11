Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль столкнулся с составом тепловоза. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 11 августа.

Переезд

Инцидент случился днём 10 августа в переулке Нефтяном. Водитель грузовика MAN с прицепом, предположительно, переезжая через железнодорожные пути, столкнулся с составом тепловоза, осуществляющим маневрирование. Удар пришёлся на закреплённый вагон-лабораторию в конце состава.

Пострадавших среди людей нет.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.