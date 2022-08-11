Тамбов, 11 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Тамбовской области 11 августа выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом — на 23 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы шесть человек. Всего в области зарегистрирован 118 тыс. 291 случай заражения.

После выздоровления выписаны 115 тыс. 150 пациентов, в том числе 45 — за последние сутки.

За весь период скончались 2456 человек. Подтвержден один новый летальный случай.