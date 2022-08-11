Элиста, 11 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в растрате и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК России 11 августа.

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Как полагают следователи, помощник оперативного дежурного межмуниципального отдела МВД России «Лаганский» с 2017 года по 2019 год, сговорившись с начальником тыла, предоставил фиктивные отчёты о количестве выходов в акваторию Каспийского моря на служебных маломерных судах для проведения оперативно-профилактических операций и якобы израсходованном объёме топлива. Сумма хищений превысила 1 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела допрошено более 50 свидетелей, проведены осмотры бухгалтерской документации, назначены и проведены судебные бухгалтерские, почерковедческие судебные экспертизы. Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», — уточнили в ведомстве.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору.