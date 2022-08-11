Норильск, Красноярский край, 11 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Два частных вертолёта, пропавшие с радаров в Норильске (Красноярский край), вышли на связь, передаёт 11 августа РЕН ТВ.

James Вертолёты Robinson R22

По данным источника телеканала, вертолёты продолжают полёт. С радаров они пропали из-за плохой связи.

Напомним, частные вертолёты Robinson вылетели на Большой Курейский водопад. В районе Норильска с ними пропала связь. В вертолётах, помимо пилотов, находятся две группы рыбаков.