Энергодар, Украина, 11 августа, 2022, 16:45 — ИА Регнум. 11 августа киевская армия совершила очередной обстрел Запорожской АЭС, сообщил военкор Юрий Котенок.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Зафиксированы «прилёты» в районе комендатуры АЭС, участка сварки и хранилища источников излучения.

Сама станция не пострадала, добавил Котенок.

Удары по Запорожской АЭС наносятся с другого берега Днепра с применением РСЗО и тяжелой артиллерии, сообщили в свою очередь власти региона.