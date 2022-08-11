Ярославль, 11 августа 2022, 16:57 — REGNUM Центральные улицы Ярославля остались без ограждения, что сказывается на безопасности детей. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.
Проверка проводилась в рамках акции «Безопасность детства — 2022», инициированной уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ.
Сейчас омбудсмен направил запросы об устранении нарушений в надзорные органы, а также в мэрию Ярославля. Как известно, в 2022 году на улицах Красный съезд и Первомайская, а также верхнем ярусе Волжской набережной проходит капитальный ремонт. В рамках муниципальных контрактов все три объекта ремонтирует АО «РУМСР» из Рыбинска.