Ульяновск, 11 августа, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Старомайнском районе Ульяновской области ввели режим повышенной готовности из-за обнаружения чумы свиней. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM Свиньи

10 августа в частном подворье одного из домов в населённом пункте Шмелевка Старомайнского района пала одна свинья, в связи с чем был произведён забор биологических проб.

«Причина [падежа] — африканская чума свиней», — говорится в сообщении ведомства.

11 августа в Старомайнском районе ввели режим повышенной готовности. На въезде в соседнее село Матвеевка установлен КПП для предотвращения распространения инфекции.

По словам главы администрации муниципального образования Василия Половинкина, 12 августа в муниципалитете «приступят к ликвидации очага», который граничит с сёлами Матвеевка, Шмелёвка. Также в обоих населённых пунктах пройдут встречи с населением.

«Не паникуем, работаем сплочённо, вместе. Всё у нас получится», — уверен руководитель района.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2020 году из-за вспышек африканской чумы свиней численность кабанов упала за год с 1474 до 1047.