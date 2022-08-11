Москва, 11 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Программа льготного автокредитования будет действовать до 1 декабря текущего года, а в 2023 году она может быть возобновлена вновь. Об этом сегодня, 11 августа, заявили в Министерство промышленности и торговли России.

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Напомним, что программа льготного автокредитования была возобновлена Минпромторгом в середине июля текущего года. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что на программу выделили 10,2 млрд рублей.

При этом условия программы были существенно улучшены — скидки выросли с 10% до 20%, а для Дальневосточного федерального округа сохранились на уровне 25%. При этом стоимость автомобилей, попадающих под программу, увеличилась с 1,5 млн рублей до 2 млн рублей.

Также эта программа распространяется на российский электромобиль Evolute, производство которых будет запущено в сентябре. На Evolute скидка составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.

Если в будущем году в федеральный бюджет будут заложена ассигнования на льготное автокредитование, то программа будет возобновлена, пообещали в Минпромторге.