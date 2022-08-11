Краснодар, 11 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 580 человек, выписаны с выздоровлением 273 ковид-пациента. Об этом 11 августа сообщает оперативный штаб Кубани.

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На амбулаторном лечении остаются 3226 жителей Кубани с положительным результатом теста на коронавирус. В стационарах находятся 304 с подтверждённым COVID-19. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 270 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 255 591 пациент. Зарегистрировано 10 984 летальных исхода.