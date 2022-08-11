Москва, 11 августа, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Вопрос с иностранцами, принимающими участие в специальной военной операции, остается открытым. При этом в составе российских подразделений есть немало выходцев из стран Туркестана, имеющих российское гражданство. Об этом 11 августа ИА REGNUM рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Mil.ru Российские военные

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Эксперт отметил, что выходцы из стран Туркестана принимают участие в СВО как на стороне России, так и на стороне Украины.

«Даже так называемые «украинские блогеры» признают, что на стороне России больше выходцев из стран региона. Это уроженцы Средней Азии и Казахстана, имеющие двойное гражданство или гражданство России. Чаще всего это выходцы из Таджикистана и Казахстана. Бывших граждан Киргизии и Узбекистана меньше», — пояснил Грозин.

По мнению аналитика, если доброволец, участвующий в освобождении Украины, имеет два паспорта — российский и таджикский, Таджикистан едва ли сможет «привлечь его к уголовной ответственности по статье «Наемничество».

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«Тут возникает сложная юридическая коллизия. Напомню, что между Россией и Таджикистаном подписан договор о двойном гражданстве. С Узбекистаном у России такого соглашения нет. Поэтому граждане Узбекистана, которые на стороне России хотят участвовать в СВО, теоретически попадают под уголовную ответственность. Но это теория. Я не думаю, что Ташкент, который всеми силами дистанцируется от происходящего в Восточной Европе, организует преследование своих граждан на территории России», — сказал собеседник.

Как отмечает эксперт, «тем более Ташкент не может предъявлять претензии людям, отказавшимся от гражданства Узбекистана».

«Получая российский паспорт, иностранцы выходят из правового поля другой страны», — подчеркнул Грозин.