Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Актёр и продюсер сериала «Тед Лассо» Бретт Голдстин рассказал, что его взяли на роль в киновселенную Marvel за две недели до съёмок. Об этом 11 августа пишет Variety.

Цитата из телеинтервью Бретт Голдстин

Голдстин признался, что его утвердили на роль Геракла «совершенно неожиданно», и он не готовился к тому, чтобы играть атлетичного полубога. «Когда я разговаривал с Тайкой (режиссёр Тайка Вайтити — ИА REGNUM), я сказал: «Вы знаете, что я в основном похож на тощего комика?», — вспомнил актёр, добавив, что с этого момента начал тренироваться. В день съёмок он сделал 400 отжиманий: «Я был готов взорваться. В тот день я сделал все, что мог».

ИА REGNUM напоминает, что Бретт Голдстин появился в роли Геракла в картине «Тор: Любовь и Гром» Тайки Вайтити. Премьера фильма состоялась 23 июня 2022 года.