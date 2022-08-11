Пермь, 11 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Перми патологоанатомическое бюро уличили в нарушении закона о защите конкуренции. Как сообщили в Пермском УФАС, организации выдано предупреждение за создание преимущественных условий деятельности предпринимателю, арендующему помещения бюро для оказания платных услуг по предпохоронной подготовке.

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Выяснилось, что между бюро и бизнесменом был заключен договор. Предприниматель арендовал помещения в здании патологоанатомического бюро для оказания платных ритуальных услуг. Площадь аренды превышало в реальности ту, что указана в контракте. Госучреждение игнорировало процедуру внесения записей в журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших, акты о передаче тел предпринимателю не составлялись.

По словам руководителя Пермского УФАС РоссииАлександра Плаксина, порядок проведенияпатологоанатомических вскрытий нарушался. Создавалась ситуация, при которой тело умершего передается предпринимателем учреждению обратно без каких-либо правовых оснований. При этом бизнесмен имел возможность пользоваться инструментарием и помещениями бюро, например, каталками и холодильными камерами учреждения, не арендуя их.

«Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг», — сказал он.

Краевому атологоанатомическому бюро выдано предупреждение о необходимости соблюдать порядок проведения патологоанатомических вскрытий. Оно должно быть исполнено до 28 августа.