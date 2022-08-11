Белгород, 11 августа 2022, 16:49 — REGNUM Письма от детей из Белгородской области передала солдатам в Ростовском военном госпитале депутат Государственной думы Наталия Полуянова («Единая Россия»).
Впечатлениями от поездки в Ростов и ДНР депутат поделилась с подписчиками в социальных сетях. В госпитале Наталия Полуянова пообщалась с военнослужащими, передала им письма-поддержки, а после разговора с медиками пообещала проработать многие вопросы с коллегами в Госдуме. Множество личных вопросов и просьб поступили ей и от бойцов на встрече в ДНР.
Особо отметила депутат и работу донецких коммунальных служб — несмотря на обстрелы, люди стараются благоустраивать и своевременно убирать территории.