Белгород, 11 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Письма от детей из Белгородской области передала солдатам в Ростовском военном госпитале депутат Государственной думы Наталия Полуянова («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Впечатлениями от поездки в Ростов и ДНР депутат поделилась с подписчиками в социальных сетях. В госпитале Наталия Полуянова пообщалась с военнослужащими, передала им письма-поддержки, а после разговора с медиками пообещала проработать многие вопросы с коллегами в Госдуме. Множество личных вопросов и просьб поступили ей и от бойцов на встрече в ДНР.

«Все они разные — трудоустройство близких, вопросы, связанные с поступлением в детские сады и школы, помощь с оформлением документов. Встретила там и белгородцев! Передаю от них привет всему региону. Попросили передать, что чувствуют поддержку и непременно вернутся с победой. А я им сказала, что мы все молимся за них. Знаете, когда перед тобой стоит человек, пробывший в плену 96 дней и вернувшийся на передовую, чтобы победить, думаешь только об одном — дело чести вернуться домой и исполнить все, о чём попросили», — уверена Наталия Полуянова.

Особо отметила депутат и работу донецких коммунальных служб — несмотря на обстрелы, люди стараются благоустраивать и своевременно убирать территории.